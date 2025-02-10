В Новосибирске возбуждено дело против экс-главы департамента мэрии Жигульского

Против Георгия Жигульского завели уголовное дело.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении Георгия Жигульского, ранее занимавшего должность начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города.

Известно, что Георгий Жигульский возглавлял департамент с января 2015 года. До этого он руководил областным управлением Федеральной налоговой службы с 2009 по 2012 год.

В 2013-2014 годах он занимал пост заместителя главы регионального департамента имущества и земельных отношений.