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общество

В Новосибирске возбуждено дело против экс-главы департамента мэрии Жигульского

Фото: Сиб.фм

Против Георгия Жигульского завели уголовное дело.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении Георгия Жигульского, ранее занимавшего должность начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города.

Известно, что Георгий Жигульский возглавлял департамент с января 2015 года. До этого он руководил областным управлением Федеральной налоговой службы с 2009 по 2012 год.

В 2013-2014 годах он занимал пост заместителя главы регионального департамента имущества и земельных отношений.

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Валерия Митрохина
Журналист

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