В Новосибирске задержали экс-чиновника Георгия Жигульского. Что о нем известно?

Бывшего чиновника Георгия Жигульского задержали в Новосибирске.

Сегодня, 10 февраля 2025 года, стало известно, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении Георгия Жигульского, ранее занимавшего должность начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города.

Его подозревают в коррупционном преступлении.

Биография

Георгий Жигульский родился в 1968 году в Алтайском крае. Окончил Новосибирский электротехнический институт связи по специальности «экономика и управление связи», в 2003 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1992 году начал работать в налоговой инспекции Новосибирска, в 2003 году возглавил межрайонную налоговую службу в Московской области, а спустя три года – ФНС по Новосибирской области.

В период с 2013 по 2014 год был замруководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области.

С 2015 года Жигульский работал в мэрии Новосибирска, став главой департамента земельных и имущественных отношений. В 2022 году его подчиненных заподозрили в превышении полномочий при взыскании долгов за аренду земли.

Также стало известно, что Жигульский и его жена ранее владели участками в ДНТ «Планета», где собственниками оказались экс-чиновники и представители надзорных органов.

В марте 2024 года он продлил аренду пескобазам, на месте которых планируется набережная. В мае 2024 года он покинул мэрию.