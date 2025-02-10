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общество

В новосибирском Академгородке для безопасности горки обмотали дерево матрасом

Фото: BFM-Новосибирск

В Академгородке Новосибирска на одной из ледяных горок было применено нестандартное решение для обеспечения безопасности.

На дереве, в которое теоретически может врезаться человек, скатывающийся с горки, установили старый матрас, который обмотали вокруг ствола березы. Это заметил местный житель, который прислал фотографию в редакцию BFM-Новосибирск.

Горка расположена на улице Золотодолинской, в Верхней зоне Академгородка. По словам собеседника редакции, в последние годы во дворах Новосибирска перестали строить горки из-за опасений управляющих компаний по поводу ответственности. В результате, дети начали кататься с высоких снежных куч, которые образуются в процессе уборки дворов, что не гарантирует такую же безопасность, как специально оборудованные горки.

Некоторые местные жители, в том числе и автор письма, считают решение с матрасом вполне разумным, хотя оно и не соответствует стандартам безопасности, предусмотренным ГОСТами.

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Игорь Кириченко
Журналист

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