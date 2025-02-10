ВТБ подвел итоги работы «Семейного банка» в 2024 году

Семья из трех человек, которая пользуется «Семейным банком» и программой лояльности, по оценкам ВТБ, может сэкономить за год до 50 тысяч рублей на своих ежедневных тратах. Эти и другие цифры были опубликованы в отчете работы за 2024 год.

Всего программу «Семейный банк» в 2024 году использовали почти 3 млн человек. Наибольшую долю составили пользователи в возрасте 35–45 лет, их 30%. Затем идут участники 45–55 лет, их 25% от всех вовлеченных. Люди в возрасте 25–35 лет составляют 20% клиентов сервиса. Пользователи 55–65 лет занимают долю 19%, а клиенты старше 65 лет – 17%.

Наибольшее количество «семейных» групп формируется с друзьями, дальними родственниками и близкими (53% от всех связок). Следом идут связки с супругами (23%), а также родителями или детьми (19%) и братьями или сестрами (5%).

«Несмотря на то, что семейный банкинг в России только начинает свой путь, мы наблюдаем растущий интерес клиентов к семейным программам. Это неудивительно, ведь такие решения не только позволяют управлять финансами совместно, но и обеспечивают значительную экономию», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Такие предложения, по его словам, не только помогают экономить, но и укрепляют семейные связи, объединяя близких людей.