Завершается строительство ещё одного долгостроя в новосибирском ЖК «Рихард» в Новосибирске

Строительство дома началось в 2018 году на «Затулинке».

В Новосибирске завершается строительство ещё одного долгостроя в жилом комплексе «Рихард». С выездной проверкой на строительном объекте по улице Зорге, 279 (здание №5) в микрорайоне Затулинский работали инспекторы третьего отдела государственного строительного надзора Новосибирской области.

Как известно, в ЖК «Рихард» планировалось возвести семь многоэтажек, из которых три уже были сданы. Работы на строительной площадке начального этапа были приостановлены в 2018 году. В 2021-2022 годах пострадавшим дольщикам были возвращены их инвестиции. В 2023 году новых застройщик из Новосибирска выкупил недостроенные объекты — здания №5, 7 и 8 — и возобновил строительство.

На текущий момент работы в рамках стройки жилого дома (здания №5) еще не завершены полностью. В ходе инспекционного выезда были проверены выполненные работы.

«Во время проверки был осуществлен осмотр монтажа внутренних инженерных систем, светопрозрачных конструкций и благоустройства придомовой территории, — рассказал заместитель начальника третьего отдела государственного строительного надзора Новосибирской области Амат Тантоков.

Также инспекторы оценили качество отделочных работ, кровли и фасада».

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