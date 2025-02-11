Аналитики Yota - DeepSeek стал самой популярной нейросетью у новосибирцев в январе 2025 года

За последний год россияне стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов выросли в 5 раз по сравнению с прошлым январем. А самым популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В январе 2025 года пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в мире, но и в нашей стране. Первыми тестировать новую нейросеть в России начали мужчины (они составили 72% аудитории DeepSeek в январе), а самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет (41%).

В январе число посетителей сайта DeepSeek в 1,8 раз превысило показатели Шедеврума, который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, YandexGPT и Midjourney.

По сравнению с прошлым январем в России значительно выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы — в 5 раз. Сегодня большую часть аудитории нейросетей составляют мужчины (60% от всех пользователей). Однако женщины чуть чаще пользуются картиночными нейросетями — сервисами, которые позволяют генерировать изображения (51%). Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 33% пользователей), а также 36-45 лет (28%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (20%).

Также аналитики исследовали, как нейросетями пользуются в разных городах России. По среднему трафику, который тратится на такие сервисы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань. При этом наибольшее количество пользователей в Новосибирске – около 40%, обратилось именно к новому приложению DeepSeek. Мужчины интересовались сервисом на 64% активнее, чем женщины. Однако по количеству времени, затраченному в нейросетях новосибирцами, лидируют приложения 300.ya.ru и gemini.google.com. DeepSeek­­ только на третьем месте.

В пресс-службе МегаФона добавили, что в январе 2025 года самыми активными пользователями нейросетей стали жители Красноярского и Алтайского краёв, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Объём трафика, сгенерированного в этих приложениях, вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. DeepSeek оказался на четвертом месте по популярности. Сервис опередили нейросети: shedevrum.ai, hailuoai.video и giga.chat.