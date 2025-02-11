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общество

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении комментатора Скворцова в Новосибирске

Фото: соцсети Романа Скворцова

Пострадавшего журналиста госпитализировали с травмой головы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе процессуальной проверки по факту избиения спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 февраля неизвестные жестоко избили журналиста одного из телеканалов. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и остается в медицинском учреждении.

В региональном управлении Следственного комитета организована процессуальная проверка. Также рассматривается вопрос о передаче уголовного дела из органов внутренних дел в производство следователей СК.

Исполнение поручений находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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Игорь Кириченко
Журналист

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