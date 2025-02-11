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общество

Более 500 пассажиров воспользовались пригородными поездами для проезда на «Лыжню России» в Новосибирске

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Компания «Экспресс-пригород» традиционно выступила перевозчиком Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2025» в Новосибирской области.

В этот день более 500 участников соревнований выбрали пригородный железнодорожный транспорт для проезда к старту лыжной гонкив Академгородке.

Напомним, для спортсменов было организовано курсирование двух дополнительных пригородных поездов по маршруту Новосибирск-Восточный – Новосибирск-Главный – Сеятель и обратно.

Компания «Экспресс-пригород» регулярно поддерживает культурно-массовые мероприятия, проводимые в Новосибирске и Новосибирской области, назначая дополнительные поезда для обеспечения транспортной доступности населения.

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Галина Дидан
Журналист

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