Большой сибирский праздник футбола в Тогучине

В Тогучине прошел межрегиональный фестиваль по футзалу среди юношей 2011-12 г.р. на призы Новосибирской областной федерации футбола (НОФФ). Компанию местным футболистам составили представители Кемеровской области. Победителем стала команда «Чемпион» из Новосибирского района.

Всего в турнире участвовало шесть команд. Помимо новосибирского «Чемпиона» и юргинских «Максимума» и «СШ-2» (Кемеровская область) за победу боролись «Геолог» из города Обь, «Барсы-ДЮСШ» из Коченево и хозяева турнира, команда «Тогучинец».

Участников и всех гостей поприветствовал глава Тогучинского района Сергей Пыхтин: «Рад приветствовать участников и зрителей соревнований на Тогучинской земле. Футбол прекрасен тем, что соревнования в различных его разновидностях можно проводить в любое время года. Зимой для этого есть такие спортивные объекты, как наш спорткомплекс «Победа». Благодарю всех, что приехали, несмотря на погоду. Пусть турнир пройдет без травм и победит сильнейший».

Турнир такого уровня в Тогучине проводился впервые. «Чемпион» одержал четыре крупные победы: две на групповом этапе, а также в полуфинале и финале. Второе место у юргинской «СШ-2», третье – у коченевцев.

Говоря об итогах соревнований, главный тренер команды-победительницы Артем Комков, также признанный лучшим тренером турнира, отметил высокий уровень организации мероприятия: «Турнир прошел на очень высоком уровне. В Тогучине подобные фестивали по футзалу не проходили никогда. Уверен, что каждый его участник был очень рад находиться в такой атмосфере. Спасибо организаторам за приглашение сыграть здесь. Мы получили огромное удовольствие от игр и от победы!».

Также у команды «Чемпион» номинации «Лучший игрок» (Артем Быков) и «Лучший нападающий» (Данил Вольхин). Мирослав Гуляев из «СШ-2» признан «Лучшим вратарем», а Степан Иванченко «Лучшим бомбардиром». Данил Ежов из «Барсы-ДЮСШ» стал «Лучшим защитником».

По словам исполнительного директора НОФФ Артема Роговского, состоялся настоящий праздник футзала: «Получился великолепный спортивный праздник. «Чемпион» из Новосибирского района, конечно, выделялся на фоне остальных команд и вполне заслуженно стал победителем. Но я рад, что все получили возможность проверить свои силы на фоне остальных. Например, было интересно посмотреть на наших соседей – команды из Юрги. Матч за 3-е место между «Максимумом» и «Барсами-ДЮСШ» и вовсе стал украшением турнира, подарив кучу эмоций игрокам и болельщикам. Уверен, что все получили удовольствие от фестиваля футзала. Отдельные слова благодарности всем, кто помогал в организации турнира: главе района Сергею Пыхтину, предпринимателю Александру Вяткину и депутату Станиславу Тулупову».

По сложившейся традиции Новосибирская областная федерация футбола организовала трансляции всех матчей турнира. В дальнейших планах проведение подобного мероприятия в Кочках.