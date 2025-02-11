Браконьеры из Новосибирска ответят в суде за незаконную охоту на лося

В Новосибирской области двое местных жителей предстанут перед судом за незаконную охоту на лося.

По данным прокуратуры региона, в сентябре 2024 года в Болотнинском районе Новосибирской области мужчины застрелили лося без разрешения, нанеся ущерб охотничьему фонду на 240 000 рублей.

В результате браконьеров обвиняют в незаконной охоте с использованием транспорта и по предварительному сговору. Дело рассмотрит районный суд.

Ранее Сиб.фм писал, что охота под Новосибирском закончилась стрельбой и гибелью мужчины