82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 23:07
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 23:07
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
сегодня 22:30
общество

Экипаж рейса Самара — Новосибирск зафиксировал предупреждение о возможном столкновении

Фото: АиФ-Новосибирск

В итоге пилоты приняли решение не подавать сигнал бедствия.

В понедельник, 10 февраля, экипаж авиалайнера RRJ-95, выполнявшего рейс Самара — Новосибирск, получил сигнал системы предупреждения о столкновении TCAS. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Пилоты зафиксировали на индикаторе TCAS 8–10 меток без ответа по высоте и доложили об этом. Однако на индикаторе воздушной обстановки диспетчера меток не наблюдалось.

Экипаж принял решение не подавать сигнал бедствия. Полет продолжился и завершился благополучно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Салехард.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в