Экипаж рейса Самара — Новосибирск зафиксировал предупреждение о возможном столкновении

В итоге пилоты приняли решение не подавать сигнал бедствия.

В понедельник, 10 февраля, экипаж авиалайнера RRJ-95, выполнявшего рейс Самара — Новосибирск, получил сигнал системы предупреждения о столкновении TCAS. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Пилоты зафиксировали на индикаторе TCAS 8–10 меток без ответа по высоте и доложили об этом. Однако на индикаторе воздушной обстановки диспетчера меток не наблюдалось.

Экипаж принял решение не подавать сигнал бедствия. Полет продолжился и завершился благополучно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Салехард.