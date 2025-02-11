Губернатор Андрей Травников дал старт работе Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя-2025»

Приветствуя собравшихся в новосибирском Экспоцентре, Губернатор поделился первыми впечатлениями: «Уже за первые три часа работы Строительной недели появилось чувство удовлетворения и даже гордости за то, какими темпами развивается строительная отрасль нашей страны. Да, безусловно, с точки зрения рыночных процессов, бюджетного заказа периоды бывают разные. Но с точки зрения темпов нормативного регулирования, совершенствования процедур, принятия управленческих решений то, что мы переживаем в последние годы, впечатляет. Даже многие вещи, которые только как будущие инновации обсуждались год назад на Сибирской строительной неделе, сегодня уже воплощены в жизнь и дают результаты. И сегодня на площадках форума уже прозвучали новые решения, принятые или готовящиеся к обсуждению. У нас появляется возможность в этом процессе в течение Недели находиться, а значит, привнести что-то своё для того, чтобы поддержать хорошие темпы развития строительной отрасли, ускорение темпов её совершенствования и развития.

Правительство региона проводит внутреннюю работу по повышению эффективности управления стройкой. И, кроме того, что мы хотим представить наши наработки коллегам и получить от них оценку, мы впитываем опыт других субъектов – здесь представители практически всей страны. И про те федеральные решения, которые только анонсируются на Строительной неделе, мы узнаём и готовимся к их использованию, или наши собственные планы корректируем под появление этих инноваций. На выставке форума тренд времени – отдельный стенд министерства цифрового развития Новосибирской области. Если раньше он присутствовал исключительно на Технопроме, то сегодня мы их видим и на транспорте, и в образовании. Конечно, и стройка не может обойтись без современных решений, в том числе с применением искусственного интеллекта, и такие решения здесь представлены», – подчеркнул Андрей Травников.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергеем Музыченко также приветствовал участников и гостей форума: «Сибирская строительная неделя год от года набирает всё бóльшие обороты, интерес к выставке, к форуму растёт. У нас очень серьёзная повестка по техническому регулированию, переходу на автоматизированную систему проектирования, автоматизированную оценку проектной документации. Это очень важно, потому что существует кадровый дефицит специалистов, инженеров. Ни один инженер с сегодняшним объёмом информации не справится. Необходимо привлекать искусственный интеллект, автоматизировать процессы. Безусловно, это не заменит человека, но избавит от рутинной работы. Решения, принимаемые в рамках Строительной недели, помогают нам ежегодно справляться с трудностями, с которыми сталкивается отрасль. Все те решения, которые мы здесь обсуждаем, будут воплощены в жизнь. Строительная отрасль у нас – драйвер российской экономики: это огромное количество поступающих налогов от неё самой и от смежных областей, это более семи миллионов занятых в отрасли, огромное количество предприятий, производящих стройматериалы. Это – профессионалы, выполняющие задачи, поставленные перед нами Президентом и Правительством России», – пояснил Сергей Музыченко.

Напомним, при поддержке Правительства Новосибирской области проходит форум «Стратегии ускорения темпов строительства» в рамках мероприятий Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя – 2025».

Одной из ключевых тем обсуждения на форуме стали стратегии ускорения темпов строительства, включающие вопросы внедрения инноваций и цифровизации отрасли, повышения производительности труда за счёт привлечения высококвалифицированных кадров, развития промышленности и импортозамещения.