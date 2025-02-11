Хоккеист Овечкин поддержал избитого в Новосибирске комментатора Скворцова

Комментатор Роман Скворцов отреагировал на слова поддержки от нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее Овечкин пожелал Скворцову выздоровления: «Рома, давай держись! На твоей стороне все спортсмены. Поправляйся!»

В ответ комментатор выразил удивление: «Овечкин меня поддержал? Я в шоке. Саня, брат, давай бери рекорд! А за меня не переживай», — приводит его слова matchtv.ru.

Скворцов был госпитализирован в Новосибирске в ночь на 9 февраля. Его нашли прохожие возле одного из заведений на Красном проспекте. По словам супруги комментатора, инцидент связан с криминалом.