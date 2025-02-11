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общество

Народные приметы 11 февраля: что можно и нельзя делать

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

11 февраля по народному календарю отмечается Лаврентьев день, или Игнат.

Этот день в народе считался неблагоприятным. Приметы и поверья связывали любые неприятности с действиями ведьм. Считалось, что на Лаврентия ведьмы устраивали на полях "заломы", вытаскивая траву из-под снега и закапывая рядом сахар или соль. Верили, что человек, случайно сорвавший такую траву, заболеет. Чтобы избежать встречи с ведьмами, крестьяне втыкали чертополох по углам поля.

На ужин пекли кулебяку с капустой, считая, что съеденная в этот день кулебяка приносит удачу. Также существовали обычаи, такие как сбрызгивание углов дома святой водой, чтобы обеспечить защиту, и запрет на прогулки по занесенным снегом полям, чтобы избежать бед.

В этот день нельзя было садиться на подушку, разбивать вареные яйца друг о друга и выходить из дома без нательного креста.

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Игорь Кириченко
Журналист

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