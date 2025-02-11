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общество

Новосибирская область вошла в рейтинг быстрорастущих регионов по ранним бронированиям на майские праздники

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирская область вошла в рейтинг быстрорастущих регионов по спросу на ранние бронирования на майские праздники 2025 года.

Регион стал популярнее более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом Сиб.фм сообщили в «Яндекс Путешествиях».

По данным сервиса, подготовка к путешествию в Новосибирскую область в среднем начинается за 134 дня до майских каникул. Средняя стоимость ночи в регионе в этот период составляет 5 800 ₽, а продолжительность проживания обычно составляет 2 дня.

Кроме того, жители Новосибирской области активнее всего планируют свои майские путешествия в Республику Татарстан, Краснодарский край, Москву и Подмосковье, начиная искать варианты размещения в среднем за 142, 124 и 141 день до поездки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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