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вчера 23:50
спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Ладу» со счетом 4:1

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Во вторник, 11 февраля, в Новосибирске прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором команда «Сибирь» встретилась с тольяттинской «Ладой».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Первую шайбу на 10-й минуте забросил нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов. Через 1,5 минуты второй гол в ворота «Лады» забил Энди Андреофф. В третьем периоде ещё два гола за новосибирцев забили Тейлор Бек и Сергей Широков.

Эта победа стала для ХК «Сибирь» третьей подряд, в то время как для «Лады» это стало десятым поражением.

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Игорь Кириченко
Журналист

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