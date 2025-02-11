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11 февраля, 17:08
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общество

Новосибирский метрополитен опроверг новость о новом голосе информатора

Фото: Сиб.фм

В вагоне метро Новосибирска изменили голос информатора.

Сегодня, 11 февраля, распространилась информация о том, что в метро столицы Сибири изменился голос информатора. Однако в пресс-службе подземки развеяли слухи, уточнив, что новое голосовое оповещение установлено лишь в одном из вагонов.

Поэтому во всех остальных поездах по-прежнему можно услышать знакомые голоса Раисы Томилиной и Сергея Рябова.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы смогут покупать жетоны для метро с помощью безналичного расчёта

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Валерия Митрохина
Журналист

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