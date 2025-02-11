Новосибирский омбудсмен Панфёров высказался об ушедших из России компаниях

Бывший командир батальона «Вега» и бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров прокомментировал ситуацию с компаниями, покинувшими Россию.

Он отметил, что конфликт повлёк ущерб как для противника, так и для России. Панфёров выразил мнение, что при нормализации ситуации возможно восстановление деловых отношений, развитие производства и создание новых рабочих мест. Об этом пишет «Весь Искитим».

Он добавил, что компании, которые могут вернуться в Россию, не будут отвергнуты, но при этом будут внесены изменения в правила работы с ними, учитывая опыт их ухода. По словам Панферова, некоторые компании покинули Россию под давлением санкций.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул значимость развития отечественного производства. Он отметил, что возникшая ситуация показала необходимость опоры на собственные силы и осторожности в отношениях с другими странами.