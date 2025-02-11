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Новосибирцу предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы бывшей жены

Фото: Сиб.фм

Обвинение в незаконном лишении свободы бывший жены предъявлено жителю Новосибирска.

По данным пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, 53-летнему местному жителю предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 8 февраля 2025 года он приехал в гости к своей бывшей жене в Дзержинский район Новосибирска, где в ходе ссоры на бытовой почве мужчина нанес женщине множественные удары по голове и телу, а затем связал ей руки и ноги скотчем, лишив свободы.

Женщина была освобождена сотрудниками полиции территориального отдела МВД по Дзержинскому району и доставлена в больницу.

Сейчас мужчина задержан и обвиняется по статье 127 и 111 УК РФ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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