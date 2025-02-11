Об изменениях порядка платы за отопление сообщили в Новосибирске

Новосибирцам сообщили, изменится ли порядок платы за отопление.

В Telegram-канале министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области сообщили о том, что с 1 марта 2025 года в России запретят переход на оплату отопления по схеме равномерных платежей в течение года. Однако министерство уточняет, что изменений в регионе не планируется — оплата сохранится «по схеме 1/12».

Этот порядок исключает резкие скачки платежей зимой и помогает избежать роста задолженности населения.

Ранее Сиб.фм писал, что ветераны и труженики тыла в Новосибирске получат выплаты к 80-летию Победы