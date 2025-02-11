Министерство обороны Российской Федерации опубликовало отчет о ходе проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение войскам ВСУ в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. В результате уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, а также артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запад» продолжили операции в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, нанеся удары по формированиям двух механизированных бригад, воздушно-десантной, горно-штурмовой и егерской бригад ВСУ, а также бригадам теробороны. Потери ВСУ составили до 190 человек, а также уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе операции были также разрушены три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Юг» заняли более выгодные позиции, уничтожив силы трех механизированных бригад ВСУ в районах Миньковка, Северск, Часов Яр и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 160 человек, а также было уничтожено три боевые бронированные машины, включая два американских бронетранспортера M113, и два автомобиля.

Подразделения группировки «Центр» продолжили наступление вглубь обороны противника, нанеся удары по шести механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии. Потери ВСУ составили до 525 человек, а также были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер M1117. Были разрушены пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Группировка войск «Восток» улучшила позиции на переднем крае, нанеся поражение силам двух механизированных и танковой бригад ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Времевка, Новоселка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 человек, а также были уничтожены бронетранспортер M113 и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Днепр» продолжили атакующие действия в Запорожской и Херсонской областях, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и других подразделений ВСУ. Потери противника составили до 80 человек, а также были уничтожены два артиллерийских орудия, три автомобиля и радиолокационная станция. Три склада боеприпасов были разрушены.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА и артиллерия ВС России продолжили наносить удары по инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили несколько реактивных снарядов, в том числе снаряды системы HIMARS, управляемую авиабомбу «Hammer» и снаряд системы «Ураган». Также были уничтожены 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

С начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 653 самолета, 283 вертолета, 42851 беспилотный летательный аппарат, 592 зенитных ракетных комплекса, 21278 танков и боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также большое количество артиллерийских орудий и техники.