82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 21:00
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 21:00
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
сегодня 19:00
общество

Работу кранов на заводе в Новосибирске приостановили ещё на три месяца

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Ленинский районный суд приостановил эксплуатацию козловых кранов АО «НМЗ им. Кузьмина» на 90 суток.

Такое решение было принято после проверки, проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора с 20 по 31 января 2025 года. Проверка показала, что нарушения, выявленные ранее, устранены лишь частично, в результате чего было зафиксировано 20 новых нарушений.

Суд признал компанию виновной в совершении правонарушения и назначил административное приостановление на срок 90 суток для эксплуатации козловых кранов, установленных по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 28.

Постановление не вступило в законную силу, но подлежит немедленному исполнению.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в