82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 15:36
пробки
4/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 15:36
пробки
4/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
сегодня 15:18
общество

Сибирская строительная неделя началась в Новосибирске

Фото: BFM-Новосибирск

В столице Сибири началась Сибирская строительная неделя.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, сегодня, 11 февраля 2025 года, в новосибирском Экспоцентре стартовал крупнейший отраслевой форум — Сибирская строительная неделя.

Мероприятие собрало представителей строительных компаний Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Беларуси и стран Азии.

На открытии форума также присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил важность события для региона, подчеркнув, что оно предоставляет уникальную возможность обмена опытом и получения оценок по реализуемым проектам.

Напомним, что более шести тысяч человек признали банкротами в Новосибирской области

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в