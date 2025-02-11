Сибирская строительная неделя началась в Новосибирске

В столице Сибири началась Сибирская строительная неделя.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, сегодня, 11 февраля 2025 года, в новосибирском Экспоцентре стартовал крупнейший отраслевой форум — Сибирская строительная неделя.

Мероприятие собрало представителей строительных компаний Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Беларуси и стран Азии.

На открытии форума также присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил важность события для региона, подчеркнув, что оно предоставляет уникальную возможность обмена опытом и получения оценок по реализуемым проектам.

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