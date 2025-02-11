Средняя пенсия в Новосибирской области выросла до 24,5 тыс руб

До 24 632 рублей увеличилась средняя пенсия в регионе.

С февраля этого года пенсионеры Новосибирской области начали получать повышенные выплаты. Это стало возможным благодаря дополнительной индексации страховых пенсий.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а с февраля проведена дополнительная индексация на 9,5%.

Таким образом, средний размер пенсии теперь составляет 24 532 рубля.

Напомним, что ветераны и труженики тыла в Новосибирске получат выплаты к 80-летию Победы