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общество

Средняя пенсия в Новосибирской области выросла до 24,5 тыс руб

Фото: Сиб.фм

До 24 632 рублей увеличилась средняя пенсия в регионе.

С февраля этого года пенсионеры Новосибирской области начали получать повышенные выплаты. Это стало возможным благодаря дополнительной индексации страховых пенсий.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а с февраля проведена дополнительная индексация на 9,5%.

Таким образом, средний размер пенсии теперь составляет 24 532 рубля.

Напомним, что ветераны и труженики тыла в Новосибирске получат выплаты к 80-летию Победы

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Валерия Митрохина
Журналист

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