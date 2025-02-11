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общество

Сугробы по колено. Аномальный снегопад обрушится на Новосибирск

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске ожидается снегопад.

В Новосибирске во вторник, 11 февраля, ожидается сильный снегопад. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

По данным сервиса, в столице Сибири выпадет 2,1 мм осадков. Наибольшее количество осадков ожидается ночью, в 01:00. Уже к 4 часам наступит небольшое затишье. Снег будет умеренный в течение всего дня. Однако уже к 22:00 снова ожидаются обильные осадки.

Отметим, что в течение всего дня ожидается минусовая температура. Днем ожидается до -4 градусов. Ночью похолодает до -7 градусов. Порывы ветра составят от 9 до 15 м/с.

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Игорь Кириченко
Журналист

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