Такого не было лет 150. Аномальную весну до –35 градусов прогнозируют в Новосибирской области

Весной ожидаются аномально низкие температуры, которые могут оказаться даже более суровыми, чем зимой. Климатолог представил прогноз на март.

Как заявил в интервью Сиб.фм климатолог Алексей Непомнящих, весна 2025 года в России погода будет варьироваться по температурным условиям. Ученые предупреждают о значительных температурных колебаниях в различных регионах страны.

«В марте температура в большинстве регионов будет в пределах нормальных значений, однако в некоторых из них возможен небольшой рост температуры. В целом, весна обещает быть неоднородной», – объяснил эксперт.

По его словам, что касается европейской части страны и Урала, то в этих регионах, включая Москву, март может показать температуры, близкие к среднемноголетним значениям или чуть выше. На северо-западе страны — в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в западных частях Архангельской области — ожидается более холодная погода, характерная для конца зимы. На юге Урала ночью температура может опуститься до -10...-15°C, а днем колебаться от -5 до 0°C. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах ночные морозы могут достигнуть -25°C, в то время как дневные температуры будут находиться в пределах -7 до -12°C.

В Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье, Амурская области, Приморском крае март принесет более теплую погоду. Однако в Новосибирской и Омской областях, а также на севере страны температуры будут аномально низкими.

«Самым холодным периодом весны будет конец марта – в отдаленных районах этих регионов температура может отпускаться до –35 градусов из-за вторжения арктических масс. Такого не было, согласно многодетным наблюдениям летописи погоды, примерно лет 150. В городской черте температура воздуха составит в среднем –15 градусов в этот период времени, однако может понижаться», – заявил Алексей Непомнящих.

В континентальных регионах Дальнего Востока ночью температура может опуститься до -10...-15°C, а днем колебаться от -6 до -11°C. В Приморье ночью температуры будут варьироваться от -3 до -8°C, днем — от -2 до +3°C. На северных территориях, таких как Якутия, ночные температуры могут достигать -35°C и ниже, а дневные составят от -20 до -25°C.

Ранее климатолог заявил о глобальном потеплении в Новосибирске через полвека.