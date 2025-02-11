Утепление фасадов для всей страны – работа командная

Как строительство дома начинается с создания проекта и выбора качественных материалов, так производство продукта начинается с создания команды, которая сможет обеспечить качественной продукцией сотни строительных объектов по всей России и не только.

Завод по производству сэндвич-панелей Термолэнд заработал в посёлке Ложок – пригороде Искитима в 2006 году. Производство оборудовано автоматизированной линией «ROBOR», которая превращает листовую сталь с минеральным утеплителем в готовый продукт – сэндвич-панели. На заводе трудятся 114 человек, эта слаженная команда обеспечивает выпуск трёх тысяч квадратных метров материалов в смену.

«С 2006 года мы выпустили более девяти миллионов квадратных метров стеновых, кровельных и угловых сэндвич-панелей и более двух миллионов квадратных метров фасадных панелей» — рассказывает директор по производству Евгений Таланин.

Сам Евгений Таланин работает на заводе Термолэнд с 2012 года, а должность директора по производству занял в 2019 году. Под его руководством выпускается широкая линейка продукции: это и сэндвич-панели для возведения стен и кровель, и запатентованные системы утепления фасадов (СУФ) и готовые домокомплекты для строительства быстровозводимых зданий с различными функциями от коммерческих до жилых.

Из наиболее запомнившихся и социально значимых проектов применения системы утепления фасадов Термолэнд в Новосибирской области Евгений Таланин выделил корпус клиники имени Мешалкина и здание института Теплофизики СОРАН. А вообще при помощи этой системы утепляются целые микрорайоны и в Московской области, и на Дальнем Востоке. Но поставки осуществляются не только по России, например, сейчас из сэндвич-панелей Термолэнд строится промышленное здание в свободной экономической зоне Алят в 40 км от г. Баку.

Естественно, без слаженной работы всей команды выполнение таких объёмов работ нереально. Кроме того, если регулярно, как принято в Термолэнд, выводить на рынок новые продукты, нужно, чтобы каждый специалист стремился что-то добавить к общему делу.

Главный технолог «Термолэнда» Александр Баймлер отметил, что ядро трудового коллектива сложилось примерно году к 2015-му. При этом, там довольно много тех, кто работает с 2006 года, когда предприятие только делало первые шаги. «В этом году администрация Искитима отметила наградами трудовые династии – среди них были и наши ребята тоже», – вспоминает он.

Однако кадровый вопрос, который остается достаточно острым для многих отраслей, не обошел стороной и «Термолэнд». На вопрос о том, кого они сегодня ищут на рынке труда, Евгений Таланин ответил: «Мы ищем всех – на производственные линии, на склады, в службу логистики, ИТР и вспомогательные подразделения, мы ищем тех, кто готов учиться и работать».

Ищем всех, учим сами

Пиком кадрового голода стал 2023 год. В 2024-м на производство пришли молодые специалисты, которые прошли стажировку и влились в коллектив. Некоторым нужным профессиям – например, оператора, умеющего работать с линией марки ROBOR – не учат нигде, поэтому предприятие готово обучить нового сотрудника на месте. Лишь бы человек готов был учиться.

Зарплата на заводе, по словам Евгения Таланина, рыночная – в условиях дефицита кадров руководство только в 2024 году индексировало заработную плату трижды. Также он отметил, что в последнее время сотрудников все больше интересует социальная составляющая, в частности, ДМС.

«Люди научились ценить свое здоровье, поэтому мы выделяем серьезные средства на медицинское страхование. Мы и сами заинтересованы в том, чтобы наши люди меньше болели» – говорит директор по производству.

Желание учиться, желание работать, иными словами проактивная позиция – качество которое культивируется в Термолэнд. Здесь работает система наставничества и поощряются рационализаторы. В 2022-23 годах коллектив Термолэнд участвовал в национальном проекте программы повышения производительности труда в результате внедрения принципов бережливого производства. Результат – новые продукты и тотальная модернизация.

Не только производство

Очевидно, что коллектив единомышленников с такой активной жизненной позицией не ограничится рамками рабочего процесса. Важной составляющей интересов для сотрудников предприятия постепенно стала благотворительность.

Так, в 2023 году при помощи предприятия родился проект значимый для детей с особенностями здоровья: фестиваль «Созвездие сердец» В 2023- 24 годах визиты друг другу нанесли детские творческие коллективы Новосибирска и Магадана.

«Были интересные концерты, где ребята выступили перед заводчанами прямо посреди цеха, в рабочий день» – приводит пример Евгений Таланин.

В 2025 году к фестивальной программе присоединяются новые регионы: в гости ждут участников из соседнего Томска и Казани.

Не забывают заводчане и о родном городе – силами «Термолэнда» озеленяется улица Центральная на территории Ложка, посильная помощь оказывается и в организации других мероприятий. Для развития социальных инициатив и, в частности, проекта «Созвездие сердец», создан фонд «Дорога добра», помогающий в реализации социальных и общественных мероприятий коллектива.

Благотворительные инициативы предприятия не остались неоценёнными: в декабре 2024 года Термолэнд стал лауреатом областного конкурса «Во благо», где занял первое место в номинации «За системную благотворительность».

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