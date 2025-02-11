В Госдуме могут изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предполагает повышение максимального числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров.

Сейчас работающие пенсионеры могут получить максимум 3 ИПК в год, в то время как остальные граждане — до 10. Законопроект, предложенный главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым, направлен на увеличение этой планки до 10 баллов для пенсионеров.

Индексация страховых пенсий, которая затронула работающих пенсионеров в начале 2025 года, повышается в августе следующего года. Депутаты подчеркивают, что страховые взносы для всех работающих граждан одинаковы, вне зависимости от того, являются ли они пенсионерами, и предлагают уравнять условия для обеих категорий.

В случае принятия законопроекта работающим пенсионерам пересчитают пенсии с учетом нового коэффициента.

В 2025 году средняя страховая пенсия увеличится на 1634 рубля 94 копейки и составит 24 059 рублей 12 копеек. К ней добавляется фиксированная пенсия, которая вырастет до 8728,73 рубля.