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общество

В налоговой назвали самый крупный долг за 2024 год в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

По состоянию на 1 января 2025 года крупнейшая задолженность среди юридических лиц в Новосибирской области составляет 2,2 млрд рублей, а среди физических лиц — 314 млн рублей. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном Управлении Федеральной налоговой службы.

«Если сравнивать данные показатели с прошлым годом, то самая крупная сумма налоговой задолженности у юридического лица числилась в размере 741,1 млн рублей и 177,6 млн рублей у физического лица», – отметили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, за год крупнейшие суммы задолженности выросли более чем в два раза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что более шести тысяч человек признали банкротами в Новосибирской области.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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