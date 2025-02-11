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общество

В Новосибирске двор дома на улице Высоцкого начал сползать в котлован

Фото: freepik.com

В Новосибирске в МЖК «Восточный» двор дома на улице Высоцкого, 53 начал смещаться в сторону котлована строящегося спортивного комплекса.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По словам горожан, в яму уходят деревья и забор.

Свидетели происшествия отмечают, что на строительной площадке были лишь вырыты котлован и забиты сваи, однако укрепление территории не проводилось. В результате появились трещины, и земля в районе жилого дома начала смещаться.

Местные жители выражают опасения, что в весенний период ситуация может ухудшиться, так как земля может начать оседать.

Напоминаем, что на данном участке компания «СБ-Строй» получила разрешение на строительство трехэтажного спортивного комплекса с четырьмя полями для мини-футбола. Разрешение на строительство действует до 2028 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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