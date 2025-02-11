В Новосибирске обсудили развитие инфраструктуры вокруг СКИФ

В Новосибирске прошло обсуждение развития инфраструктуры вокруг Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

В мероприятии приняли участие полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев, заместитель губернатора Ирина Мануйлова, а также архитекторы, ученые и представители власти. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Полпред отметил, что к 2030 году Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований. Архитекторы при проектировании территории должны учитывать перспективу развития на десятилетия вперед.

Заместитель губернатора напомнила, что СКИФ является ключевым проектом программы «Академгородок 2.0». По ее словам, более 25 компаний, включая «Росатом» и «Ростех», выразили интерес к возможностям будущего центра. Планируется, что СКИФ станет площадкой для международных исследований, а рядом разместятся высокотехнологичные производства.

В рамках комплексного развития территории предусмотрено создание 30 крупных инфраструктурных объектов, включая транспортные развязки, социальные учреждения, жилые кварталы для ученых, школы и детские сады.