В Новосибирске отпустили из-под домашнего ареста инвестора «Ангиолайна» Наталью Лебедеву

Суд изменил меру пресечения Наталье Лебедевой.

Советский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Натальи Лебедевой, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Лебедева обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Уголовное дело в отношении акционера «Ангиолайна» Натальи Лебедевой возбуждено в июне 2024 года. Заявление поступило от имени АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн».

По версии заявителей, Лебедева, инвестировавшая в компанию $5 млн в 2013 году и получившая 25% доли, в 2015–2017 годах могла допустить растрату с корпоративных карт на сумму $23 тысячи (1,7 млн рублей). В середине июня 2024 года она была задержана в Москве.