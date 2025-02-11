В Новосибирске пояснили, зачем открыли теротдел

Во вторник, 11 февраля, в Новосибирске начал работу международный форум «Сибирская строительная неделя-2025».

В мероприятии участвуют представители федеральных министерств и ведомств, включая начальника Главгосэкспертизы Игоря Манылова. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

В ходе форума Игорь Манылов обсудил с губернатором Новосибирской области первые результаты работы территориального отдела Главгосэкспертизы, открытого в регионе в сентябре 2024 года. Решение о создании этого подразделения было принято на форуме «Сибирская строительная неделя-2024».

Игорь Манылов отметил, что территориальный отдел ориентирован на работу с регионами Сибири и Дальнего Востока. По его словам, в Новосибирске сформирована профессиональная команда, которая занимается экспертизой ключевых строительных объектов.