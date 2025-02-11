Благодаря акции «Онкосуббота» жители Новосибирска проверились на рак.

В субботу, 8 февраля 2025 года, в Новосибирске прошла акция «Онкосуббота», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком.

В мероприятии участвовали 5 892 человека, было проведено 7 618 осмотров и 9 340 исследований.

В результате у 234 человек заподозрили рак, включая 87 случаев рака кожи, 56 – молочной железы и 11 – предстательной железы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что средство против штаммов коронавируса разработали в Новосибирске