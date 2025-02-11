В Новосибирске умерла актриса музтеатра Ольга Титкова

Актриса музтеатра скончалась в Новосибирске.

На сайте Новосибирского музыкального театра опубликовали информацию о том, что умерла народная артистка России Ольга Васильевна Титкова.

Известно, что еще в 1968 году она начала свою карьеру в Новосибирском музыкальном театре, а в 2002 году первой в истории театра получила премию «Золотая маска» за роль графини Данковой в оперетте Ф. Легара «Граф Люксембург».

Ранее Сиб.фм писал, что первый президент федерации каратэ региона Николай Козлов умер в Новосибирске