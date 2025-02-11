В Новосибирске ветеран вневедомственной охраны получил юбилейную медаль

Генерал-майор Шушаков отметил значительный вклад ветерана в победу над врагом и пожелал ему здоровья и долгих лет жизни.

Начальник Управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор полиции Василий Шушаков вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветерану вневедомственной охраны Сергею Зензерову.

На мероприятии присутствовали офицеры Росгвардии, представители совета ветеранов и администрации Центрального округа.

Сергею Николаевичу в декабре исполнилось 97 лет. Он рассказал о военных годах и работе на железной дороге во время войны. В органах внутренних дел он прослужил 40 лет и ушёл в отставку в звании полковника милиции.

В этом году он и его супруга отметят 70 лет совместной жизни.