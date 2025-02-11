В Новосибирске запустят троллейбус до Пашино

О троллейбусах до Пашино сообщили в Новосибирске.

Как сообщил вице-мэр Новосибирска Иосиф Кодалаев, в 2024 году были продлены маршруты до отдаленных районов города с троллейбусами, которые могут двигаться на автономном ходу до 30 километре. В этом году рассматривают возможность увеличить автономность до 40 километров, пилотный проект начнется в Пашино.

Сейчас в Новосибирске 258 новых троллейбусов, 72 модернизированных трамвая и 210 автобусов. Доля муниципального транспорта в перевозках с 2022 по 2024 год выросла с 35% до 55%, а объем перевозок увеличился с 67 до 111 миллионов человек в год.

Напомним, что в Новосибирский метрополитен привезут новые вагоны