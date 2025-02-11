Встреча власти и бизнеса на международной машиностроительной выставке «МашЭкспо Сибирь»

Международная машиностроительная выставка «МашЭкспо Сибирь» обещает стать важным событием за Уралом для представителей промышленности и бизнеса в 2025 году. С 3 по 6 марта в Новосибирском Экспоцентре соберутся 170+ компаний из России, Беларуси и Китая, чтобы представить разработки в области металлообработки, сварочного оборудования и других ключевых направлений отрасли.

Среди участников – признанные лидеры рынка, такие как Битван, Технограв, Промойл, Инкор, Интервесп, Политек, Халтек и многие другие. Они представят экспозицию металлообрабатывающих станков, инструментов, материалов и оборудование для сварки по особым условиям для посетителей МашЭкспо Сибирь.

В центре программы промышленного форума: пленарное заседание «Компоненты технологического суверенитета», конференция НГТУ «Кадры для технологического суверенитета», обсуждения аддитивных технологий, промышленной робототехники, трансфера технологий, обновления нац. проектов.

4 марта пройдет отраслевая Ярмарка вакансий #работумолодым с участием 1000+ кандидатов. Специалисты по подбору персонала смогут представить свою компанию и пообщаться с соискателями: студентами и профессионалами. Это позволит им заключить предварительные договоренности и назначить собеседования, повысив узнаваемость и престиж компании. Для кандидатов это удобный способ за один день оценить все предложения и выбрать выгодные варианты сотрудничества.

Параллельно с Ярмаркой будет работать площадка для переговоров с крупными промышленными предприятиями для заключения договоров по поставке товаров и услуг – «Биржа контрактов».

МашЭкспо поддерживают: Минпромторг, Минпромторг Новосибирской области, МАРП, НГТУ, НАУРР, НГТПП, Союз «Новосибирская торгово-промышленная палата», Деловая Россия, Союз Машиностроителей России, Сибирское соглашение, аттестационный центр «Сварка».

Приглашают на выставку промышленные и индустриальные предприятия, научные организации, учебные заведения, конструкторские бюро и всех заинтересованных в развитии машиностроения!До встречи на «МашЭкспо Сибирь-2025»!Чтоб стать посетителем, регистрируйтесь на сайте.

ООО «СВК»

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