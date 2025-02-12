12 февраля отмечается Трехсвятие: народные приметы

12 февраля в народном календаре отмечается Трехсвятие, также известное как Васильев день.

В этот день в старину посещали храм и молились трем святителям.

Считалось, что этот день связан с семейными традициями. После посещения церкви семьи собирались за столом, зажигали три свечи и читали молитву на взаимопонимание.

По народным приметам, погода в этот день предвещала февральские изменения. Также считалось, что в лесах начинается брачный период у диких животных.

Существовали определенные запреты: нельзя было шить, прясть, подковывать коней, а также стирать и спать в несвежем белье. Считалось нежелательным проявлять агрессию, ревновать, возвращать долги и делать необдуманные покупки.

Некоторые поверья касались незамужних девушек: надевать новую одежду в этот день считалось неудачным знаком.