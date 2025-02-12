Александр Аксёненко - почему ЕГЭ оценивает, но не оценивается?

В ходе «Правительственного часа» депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия – За Правду» задал вопрос об оценке 20-летнего периода влияния ЕГЭ профильным чиновникам от образования и остался не удовлетворённым их ответом.

«Сегодня прошел Правчас с участием целой плеяды гостей – от зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, министров, глав образовательных ведомств до ректоров и представителей научного сообщества. Говорили о разработке стратегии развития системы образования. Много слов было сказано о том, как нам не хватает кадров, что нынешнее образование стало хуже, что школьники перегружены, а учителя безумно устали от порой бестолковых задач», – отметил новосибирский депутат Госдумы.

По словам парламентария из фракции «Справедливая Россия – За Правду», при этом «в корень проблемы» чиновники заглянуть почему-то отказались: «Тем временем, всё на поверхности. Качество образования очевидно упало за последние 20 лет – это отметили буквально все выступающие. А тот факт, что именно 20 лет в нашем образовании «посвящены» разработкам и доработкам ЕГЭ – почему-то умалчивается».

Александр Аксёненко согласился, что плюсом ЕГЭ можно считать равенство возможностей для поступления в вузы. В то же время он настаивает, что «Ключевые же цели, которые заявлялись изначально и заявляются приоритетными до сих пор, никто и никак в объективном ключе до сих пор ни разу не оценил. А это, напомню, снижение экзаменационной нагрузки, увеличение объективности оценивания и качество подготовки выпускников. Тем временем, недостаток актуальных исследований мешает объективно оценить эффективность этой системы».

На пленарном заседании деутат-справедливоросс поинтересовался, планируется ли создание госкомиссии для изучения и анализа эффективности внедрения системы ЕГЭ, а также её последствий для системы образования в целом?

«Отвечать мне взялись сразу и министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. К сожалению, правда, ответы их моего вопроса так и не коснулись. Из чего делаю вывод, что никаких объективных оценок «системы оценивания» в ближайшее время нам не видать», – указал парламентарий.

Александр Аксёненко добавил, что не удивился отказу: «Так было и с «Болонской системой». Результат сейчас очевиден – систему как абсолютно бесполезную отменяют именно те, кто когда-то за нее яро боролся. Подождем, пока то же самое произойдет ЕГЭ в его нынешнем виде...».

Напомним, что на этой неделе лидер новосибирских справедливороссов также выступил за запрет микрофинансовых организаций, мотивируя это тем, что система МФО в её нынешнем виде не помогает населению, а только вгоняет его в долги грабительскими процентами.