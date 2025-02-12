Формирование единой цифровой среды для всех этапов жизненного цикла строительных объектов обсудили на форуме в НСО

Во время тематической пленарной дискуссии эксперты заявили: цифровизация повышает эффективность строительного контроля, сокращает типовые сроки устранения замечаний любой сложности, уменьшает затраты и повышает качество строительства.

В рамках совещания Губернатор Андрей Травников обозначил задачи, решение которых особенно важно для регионов: «Необходимо перейти на новую платформу, которая позволяла бы гибко сопровождать каждый проект — от небольших ФАПов до мегастроек. При этом гибкость должна сочетаться с возможностью интеграции со всеми информационными государственными системами, а возможно, и с системами торговых площадок в сфере госзаказа.

Всё, что сегодня делается, должно делаться для специалистов, непосредственно отвечающих за управление строительством – министры, замминистры, начальники УКС. У них этот функционал и инструментарий должны быть на каждый день, каждый час. Важно, чтобы этап наполнения данными информсистем сразу сопровождался появлением инструментов, которыми удобно пользоваться специалистам», – подчеркнул Губернатор.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик заявил: «Важная задача – это не только развитие продуктов, а, в первую очередь, наполнение их выверенными данными».

Цель проекта – создать условия для взаимодействия всех участников реализации строительных проектов в единой цифровой среде с использованием единых форматов обмена данными за счёт интеграции используемых информационных систем.

В рамках проекта уже апробирована интеграция информсистем и цифровых сервисов, взаимодействующих друг с другом. Таким образом были созданы условия для перевода и хранения всех строительных и градостроительных документов в цифровом виде.

«Все уже привыкли к информационным системам вроде 2ГИС, Яндекс, все умеют пользоваться цифровыми картами. Сейчас идёт развитие информационных систем градостроительной деятельности, — отметил первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов. — Следующий этап работы – вовлечение строителей в процесс непосредственного наполнения системы: это дополнительные данные о стоимости, информация о выполненных работах, которые централизуются на уровне субъекта, а дальше передаются на федеральный уровень.

Сегодня у всех объектов, которые строятся за счёт бюджета, уже есть цифровые модели, все госконтракты обязаны содержать требования о наличии такой модели. Наша основная задача — загрузить в эту модель информацию о том, как объект строился, чтобы в будущем использовать при эксплуатации зданий».

Дмитрий Тимонов добавил: все используемые в данной работе системы и программы внедрены российскими разработчиками, в том числе новосибирскими.

По итогам 2024 года в информационную систему управления проектами (ИСУП) внесено 219 объектов капитального строительства. Региональный минстрой ведёт постоянную работу с госзаказчиком и муниципальными заказчиками Новосибирской области по актуализации информации об объектах в ИСУП.

Добавим, что накануне Андрей Травников во время посещения выставки, проходящей в рамках «Сибирской строительной недели», ознакомился с региональными инновационными решениями в сфере строительства. О разработках для проектирования и моделирования, организации и автоматизации процесса строительства рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.



Региональные разработчики создают инженерное программное обеспечение для строительной отрасли, системы контроля качества продукции с применением технологий компьютерного зрения и машинного обучения, комплексные системы безопасности для строящихся объектов, в основе которых технологии искусственного интеллекта и многое другое.