Мэрия Новосибирска предупреждает граждан о похоронных мошенниках

О похоронных мошенниках рассказали в Новосибирске.

Мэрия Новосибирска предупреждает о похоронных мошенниках, которые, используя горе родственников, предлагают свои платные услуги по организации похорон.

Местные власти напоминают, что ритуальные услуги предоставляются бесплатно и включают доставку гроба, установку памятника и оформление документов. Поэтому рекомендуется обращаться в МКУ «Ритуальные услуги» по адресу улица Потанинская, 42/1, по телефону 243-50-77, а также по номеру 227-59-72.

Напомним, что прощание с народной артисткой РФ Ольгой Титковой состоится в Новосибирске 13 февраля