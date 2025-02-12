82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 10:01
пробки
4/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 10:01
пробки
4/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
сегодня 08:37
общество

Мэрия Новосибирска предупреждает граждан о похоронных мошенниках

Фото: Сиб.фм

О похоронных мошенниках рассказали в Новосибирске.

Мэрия Новосибирска предупреждает о похоронных мошенниках, которые, используя горе родственников, предлагают свои платные услуги по организации похорон.

Местные власти напоминают, что ритуальные услуги предоставляются бесплатно и включают доставку гроба, установку памятника и оформление документов. Поэтому рекомендуется обращаться в МКУ «Ритуальные услуги» по адресу улица Потанинская, 42/1, по телефону 243-50-77, а также по номеру 227-59-72.

Напомним, что прощание с народной артисткой РФ Ольгой Титковой состоится в Новосибирске 13 февраля

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в