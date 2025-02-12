Новосибирская спортивная школа по хоккею будет носить имя Андрея Тарасенко

Спортивная школа по хоккею «Сибирь» будет названа в честь покойного тренера Андрея Тарасенко.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе церемонии открытия матча памяти легендарного форварда и тренера Андрея Тарасенко заявил о том, что спортивной школе по хоккею «Сибирь» присвоено имя покойного тренера.

Напомним, что матч был посвящён одному из самых ярких игроков и тренеров клуба, который в свое время достиг значительных успехов в хоккее. В составе «Лады» Тарасенко стал лучшим бомбардиром и ценным игроком чемпионата России 1997/1998 годов, а затем вернулся в родную команду и помог «Сибири» выйти в Суперлигу в сезоне 2001/2002.

Ранее Сиб.фм писал, что Андрей Тарасенко ушёл из жизни 11 июля 2024 года на 55-м году жизни.