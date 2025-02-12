Новосибирские инженеры разработали тележку-вездеход для эвакуации раненых

Инженеры из Новосибирска разработали тележку-вездеход, предназначенную для эвакуации раненых и транспортировки грузов в зоне проведения специальной военной операции.

Идея создания принадлежит жителю Новосибирска, который предложил разработку Сибирскому государственному университету путей сообщения (СГУПС). Университет переработал чертежи и приступил к производству.

Тележка способна перевозить до 650 кг и управляется дистанционно на расстоянии до одного километра. Аккумулятор обеспечивает до пяти часов работы. Испытания на полигоне подтвердили её характеристики.

В ближайшее время тележка будет передана российским военнослужащим. Разработчики планируют совершенствовать конструкцию с учётом её эксплуатации.