82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 06:34
пробки
1/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 06:34
пробки
1/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
сегодня 05:37
общество

Новосибирский омбудсмен Панфёров рассказал о страхе и командирских обязанностях в зоне СВО

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Бывший командир батальона «Вега» и бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров в беседе с корреспондентом «Весь Искитим» рассказал о переживаниях во время боевых действий.

По его словам, страх неизбежен, когда рядом разрываются снаряды. Он отметил, что на командире лежит ответственность за обеспечение и сохранность личного состава. Панфёров также заявил, что не сомневается в правоте поставленных задач.

Он подчеркнул, что главной задачей армии является защита народа. По его мнению, за последние десятилетия изменилась ситуация с населением, и после завершения СВО может потребоваться работа по налаживанию отношений.

Панфёров отметил важность самообладания для командира, указав, что даже незначительные детали могут играть важную роль в принятии решений.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в