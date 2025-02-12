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общество

Новосибирским застройщикам, депортированным из Камбоджи, отменили заочный приговор

Фото: @jcomp с сайта ru.freepik.com

Летом прошлого года власти Камбоджи передали российским силовикам троих новосибирских застройщиков.

Новосибирский областной суд 12 февраля отменил заочный приговор Железнодорожного райсуда, вынесенный в 2015 году организаторам жилищно-строительного кооператива «Держава» супругам Юрию и Ларисе Котляровым.

Летом прошлого года власти Камбоджи передали российским силовикам троих новосибирских застройщиков, которых искали в течение десяти лет. Супруги Котляровы обвиняются в мошенничестве, вымогательстве и отмывании денежных средств, а Андрей Обозных — в многомиллионном мошенничестве.

По информации прокурора апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерины Маховой, Котляровы лично предстанут перед судом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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