Новосибирским застройщикам, депортированным из Камбоджи, отменили заочный приговор

Летом прошлого года власти Камбоджи передали российским силовикам троих новосибирских застройщиков.

Новосибирский областной суд 12 февраля отменил заочный приговор Железнодорожного райсуда, вынесенный в 2015 году организаторам жилищно-строительного кооператива «Держава» супругам Юрию и Ларисе Котляровым.

Летом прошлого года власти Камбоджи передали российским силовикам троих новосибирских застройщиков, которых искали в течение десяти лет. Супруги Котляровы обвиняются в мошенничестве, вымогательстве и отмывании денежных средств, а Андрей Обозных — в многомиллионном мошенничестве.

По информации прокурора апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерины Маховой, Котляровы лично предстанут перед судом.