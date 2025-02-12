Работающим жителям Новосибирска пообещали дополнительную прибавку к пенсии

Пополнения можно ждать уже 1 августа.

С 1 августа 2025 года пенсии работающих россиян возрастут с учетом пенсионных баллов, накопленных в 2024 году. Максимальная прибавка составит 437,07 рубля, сообщает «Газета.Ru» кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Максимальный размер беззаявительной корректировки страховых пенсий для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года будет равен 437,07 рубля», — отметил он.

Спикер также напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Ожидается, что в 2025 году средний размер социальных пенсий составит примерно 15,5 тысяч рублей. Военные пенсии с 1 января увеличились на 9,5%, а выплаты за январь и февраль поступят в феврале. Балынин добавил, что это будет дополнительным повышением военных пенсий, а запланированная индексация состоится с 1 октября, когда выплаты вырастут еще на 4,5%.

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