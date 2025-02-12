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общество

В Новосибирске не хватает сотрудников полиции

Фото: freepik.com

В Новосибирске полиция работает в условиях кадрового дефицита.

Об этом сообщил начальник городского управления МВД Алексей Захаров на 41-й сессии Совета депутатов города.

По его словам, недоукомплектованность среди участковых уполномоченных составляет 25%. В патрульно-постовой службе дефицит кадров достигает 40%.

Захаров отметил, что на ситуацию может влиять несколько факторов, в том числе уровень дохода. Средняя зарплата участкового составляет 57 тысяч рублей, из которых 47 тысяч — основной заработок, а 10 тысяч — губернаторская доплата.

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Игорь Кириченко
Журналист

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