В Новосибирске прошел матч в память тренеру ХК «Сибири» Андрею Тарасенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл «Ладу» со счетом 4:1 во время памятного матча.

Вчера, 11 февраля 2025 года, в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «Сибирь-Арене» в Новосибирске состоялся памятный матч в честь известного хоккеиста и тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко. В этой встрече новосибирская команда одержала уверенную победу над тольяттинской «Ладой» со счетом 4:1.

Игра началась с активного наступления хозяев — на 10-й минуте нападающий Кирилл Рассказов открыл счет, а через полторы минуты его партнер по команде Энди Андреофф удвоил преимущество. В третьем периоде дважды отличились Тейлор Бек и Сергей Широков, что обеспечило победу «Сибири».

Напомним, что легендарный хоккеист и тренер Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля 2024 года. В составе «Лады» Тарасенко был признан лучшим бомбардиром и ценным игроком Чемпионата России сезона 1997/1998 годов.

На матче собрались болельщики и друзья клуба, чтобы почтить память выдающегося наставника, который последние 16 лет своей жизни посвятил подготовке новых поколений хоккеистов. Также в ходе церемонии открытия матча губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о том, что теперь спортивной школе по хоккею «Сибирь» присвоено имя покойного тренера.