В Новосибирске стартовала Сибирская строительная неделя. Смотрим яркие фото с первого дня

Сибирская строительная неделя продлится до 14 февраля.

В Новосибирском Экспоцентре во вторник, 11 февраля, открылась Сибирская строительная неделя. Это мероприятие является профессиональной платформой для владельцев, руководителей и экспертов строительных компаний из Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Беларуси и стран Азии.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, присутствовавший на открытии, подчеркнул, что для властей региона это отличная возможность обменяться опытом с коллегами из других субъектов и получить оценку реализуемых в области проектов.

«Прежде всего, правительство региона работает над повышением эффективности управления строительными процессами. Кроме того, мы стремимся представить наши наработки коллегам и получить их критическую оценку. Мы также активно перенимаем опыт других регионов, ведь здесь представлены практически все уголки страны. Фактически, федеральные инициативы, которые только анонсируются в рамках строительной недели, становятся известны здесь, и мы готовимся либо к их внедрению, либо корректируем наши собственные планы с учетом новых решений. Современные технологии, включая искусственный интеллект, тоже обязательно должны быть частью строительного процесса, и такие решения уже представлены», – отметил губернатор.

Тематику внедрения искусственного интеллекта в строительстве также затронул заместитель министра строительства РФ Сергей Музыченко. Он заявил, что переход на автоматизированные системы проектирования освободит инженеров от рутинной работы.

В рамках Сибирской строительной недели участвуют более 400 компаний из семи стран. На выставке демонстрируются материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для различных видов строительства.

По словам Виктора Толоконского, председателя Совета директоров Международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр», помимо выставки важна и деловая программа мероприятия.

Сибирская строительная неделя продлится до 14 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что каждый посетитель Ювелирной Сибири может выиграть серьги с 12 бриллиантами.